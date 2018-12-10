Yeşil Bölge kısmen trafiğe açıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binaları ve bazı yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin bir bölümünde araç geçişleri yeniden başladı.

Yeşil Bölge kısmen trafiğe açıldı

Bağdatlılar, 2003'ten sonra ilk kez bölgeden araçlarıyla geçti. Güvenlik gerekçesiyle trafiğe iki hafta boyunca sadece akşam 17.00 ile 22.00 saatleri arasında izin verilecek.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, bölgenin peyderpey trafiğe açılacağını ifade etmişti.

Irak’ın DEAŞ tehdidinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle ABD, vatandaşlarına ziyaret uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 19:14
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