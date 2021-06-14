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İran halkı umutsuz
GENEL
14.06.2021, 14:17
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İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, halkın seçim sonrası için umutlu bir beklenti içinde olmadığı görülüyor.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#Cezayir
#virus
#Hamas
#Dolar Ruble
#İsrail müdahale
#edirne
#darbe
#elektronik sigara
#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
#edison
#Suriye
#Avustralya
#program
#24 saat
#ekmek
#ekmeleddin ihsanoğlu
#kazımiye
#domuz