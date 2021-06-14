İran halkı umutsuz

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İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, halkın seçim sonrası için umutlu bir beklenti içinde olmadığı görülüyor.