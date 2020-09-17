8. İslam İktisadı Atölyesi başladı

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini yürüten İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), Sakarya Üniversitesi paydaşlığında ve Albaraka Türk Katılım Bankası sponsorluğunda gerçekleşen 8. İslam İktisadı Atölyesi, “İslam İktisadının Kurumları” temasıyla başladı.

İKAM'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl “İslam İktisadının Kurumları” olarak belirlenen 8. İslam İktisadı Atölyesi, 2013 senesinde “Temel Kavramlar ve Fikirler” temasıyla başlayarak, “İslam İktisadı ve Piyasa, İslam İktisadı ve Emek, İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet, İslam İktisadı Perspektifinden Faiz, İslam İktisadı Metodolojisi, İslam İktisadında Para” gibi başlıkları gündeme getirdi.

İslam İktisadı üzerine çalışma yapan alanının yetkin isimlerin yer aldığı program akademi, ekonomi, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Etkinlikte, İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Katkı Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü, İslam İktisadı Tez Ödülü ve 2020 yılına özel olarak verilen İslam İktisadı Özel Ödülü sahiplerini buldu.

İslam İktisadı Araştırma Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Monzer Kahf oldu. Kahf, İslam iktisadı ve finansı alanına son 40 yıldır yaptığı katkılarla tanınıyor.

İslam İktisadına Katkı Ödülü ise bu alanın bir disiplin olarak inşa edilme sürecinde, İslam iktisadı literatürüne dair yazdıklarıyla toplumsal bilincin oluşmasında, bu alanda sektörün de gelişmesine verdikleri katkılardan ötürü Umer Chapra’ya verildi.

İslam İktisadı Uygulama Ödülü'nün sahibi ise özellikle İslami finans alanında sektörde İslam iktisadının ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunan, kurmuş oldukları iş veya ortaklık modelleriyle piyasada yardımlaşma ve faizsiz işlem yapma imkanının öncüleri olan İslam İktisadı Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) oldu.

İslam İktisadı Tez Ödülü de İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalında yapmış olduğu doktora çalışması ile Ömer Faruk Tekdoğan’a verildi.

Sembolik bir önem taşıyan İslam İktisadı Özel Ödülü, geçen yıllarda vefat eden Abdullah Tivnikli’ye verildi. Katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında İngiltere’de eğitim alan ve akademik faaliyetlerde bulunan Tivnikli 1983'te aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine dönmüş ve Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer almıştı.

İKAM’ın kuruluşunda önemli bir rol oynayan, Eski Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman'ın anısını yaşatmak için hayatını konu alan belgesel etkinlikte gösterilirken, Orman için yayına alınan internet sitesi de tanıtıldı.

- "İslami İktisat, konvansiyonel iktisat çalışmalarına çok benziyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku, İslam ekonomisi ile çalışmaların çok eskilere dayandığını belirtti.

Üniversitelerin İslami iktisadı çalışmalarının içerisinde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Utku, "Dünya dönüyor, biz bankacılar üretmeye devam ediyoruz. Dışarıdan gelen değişim talepleri, içeriden gelen ihtiyaçlar dahilinde... Doğu ilmi fetva alıp harekete geçer, Batı'da tam tersi; önce aksiyon. Ama o fetvalar da henüz hayata geçmemiş, detaylı çalışılmamış analizler dolayısıyla yapılıyor. Ön filtre aşamasında kalıyor. İcazetlerin etkilerini değerlendirecek akademi çalışmalarına da ihtiyacımız var. Pratikte olduğu gibi bugün de Doğu'dakiler Batı'dakilerin kopyası gibi duruyorlar. İslami iktisat konvansiyonel iktisat çalışmalarına çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan da İKAM ile birlikte hareket etiklerini belirterek, İKAM çatısı altındaki kurumların yaptığı işlerin tamamının 1. sınıf işler olduğunu ifade etti.

Savaşan, "İKAM, insan sermayesi alanında katkı sunmaya çalışılıyor. İslam iktisadı alanında Türkiye’ye özgü kurumlar inşa edilmesi, ortaya konulması önemli ama özellikle İKAM’ın başlattığı, yayınların Türkçe’ye kazandırılması harika bir iş... İKAM gibi kuruluşların nitelikli işleri bize güç veriyor. Bu alana ilgi duyan bütün akademisyenlerimizin bu geç kalmışlığı ikame edebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Geleceğin Türkiye’sine odaklanıyoruz"

İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş ise geleceğin Türkiye’sine odaklandıklarını belirterek, "2020 nesli nasıl olmalı"nın fotoğrafını çekmeye çalıştıklarını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine destek verdiklerine değinen Erdoğmuş, "Kurumsal yönetim kurumlarda ücretli çalışmanın nasıl geliştirilebileceği üstünde duruyoruz. Çalışma ortamları uygun hale getirmeden insan çekmek kolay olmayacaktır. Buraları nitelikli insanların gelebileceği yerler haline gelmesi için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

İKAM Kurucu Başkanı ve İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar da İKAM'ın 2016 yılında kurulsa da çalışmalarının daha önceleri başladığını belirtti.

Sunar, modern çağın meydan okumasının üstesinden gelebilmenin en önemli adımının iktisat alanı olduğunu ifade etti.

- "İslam iktisadına yönelik ilgi artıyor"

İKAM Direktörü Taha Eğri ise İKAM'ın eğitim, araştırma ve yayın olarak üç ana başlıkta çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, İslam iktisadı atölyesinin de İKAM'ın temel çalışmaları içerisinde yer aldığını aktardı.

İslam iktisadının giderek artan bir ilgi ve alaka ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Eğri, bu alanda yapılan çalışmaların her gün arttığını ve hem teorik hem de uygulama alanında gelişmeler yaşandığını belirtti.