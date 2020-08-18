ABD'den Huawei'ye yeni kısıtlamalar

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Huawei'nin ABD teknolojisiyle yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engellemeyi amaçlayan ve mayıs ayında uygulamaya konan kısıtlamaların genişletildiği bildirildi.

Huawei'nin 21 ülkedeki 38 iştirakinin de ekonomik kara listeye alındığı belirtilen açıklamada, şirket ve iştirakleri için ihracat kontrolüne tabi ögeleri içeren işlemlere yönelik lisans alma şartı getirildiği kaydedildi. Böylece bu listedeki firmaların sayısı 152’ye yükseldi.

Açıklamada, söz konusu kısıtlamaların, Huawei'nin Amerikan teknolojisi kullanılarak geliştirilen elektronik parçaları elde etmek için ABD ihracat kontrollerini aşma girişimlerini engellediği aktarıldı.