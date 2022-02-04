Ahmet Kalyoncu bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Bir süredir akciğer tedavisi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş adamı Ahmet Kalyoncu için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı vakti tören yapılacak.
İş Dünyası 04.02.2022, 09:42
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi ve iş adamı Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi bugün Ankara'da
toprağa verilecek.
Alınan bilgiye göre, bir süredir akciğer tedavisi gördüğü hastanede dün vefat eden Kalyoncu için bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı vakti tören düzenlenecek.
Kalyoncu'nun cenazesi öğlen kılınacak cenaze namazını müteakip Gölbaşı (Ankara) Mezarlığı'na defnedilecek.
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