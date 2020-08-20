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Binali Yıldırım'ın oğlu gemilerini satıyor

Binali Yıldırım'ın oğullarından Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım ile kızı Bahar Büşra Yıldırım'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Derin Denizcilik, filosunda bulunan tüm gemileri satıyor. 2012 yılında Günek Kore'de inşa edilen gemiler için toplam 30 milyon dolar ödeneceği belirtildi.

Binali Yıldırım'ın oğlu gemilerini satıyor

AK Parti'de Başbakanlık dahil olmak üzere birçok kademede görev alan ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde başkan adayı olan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın oğulları ve kızının yönetim kurulunda olduğu Derin Denizcilik, filosundaki gemileri satıyor.

Yabancı kaynaklı denizcilik basınına yansıyan haberlere göre, Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Bahar Büşra Yıldrım'ın yönetim kurulunda yer aldığı Derin Denizcilik, filosunda bulunan DD Marmara, DD Ege ve DD Karadeniz isimli gemilerini Çinli bir alıcıya satıyor. 2012 yılında Güney Kore'de inşa edilen gemilerin her birinin 10 milyon dolara satılacağı ifade edildi. Böylece Derin Denizcilik, filosundaki tüm gemileri satmış olacak.

Kaynak: Yurt Gazetesi

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