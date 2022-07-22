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Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı

Kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 41,9 artışla 13 bin 396'ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 32 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

İş Dünyası 22.07.2022, 11:33
Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayısa kıyasla yüzde 41,9 artarak 9 bin 438'den 13 bin 396'ya çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32 artışla 2 bin 640 oldu. Mayısta 2 bin şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,1, kapanan şirket sayısı yüzde 115,3 artış gösterdi.

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