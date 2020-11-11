Meşhur Kalaşnikov el değiştirdi

Meşhur Kalaşnikov otomatik tüfekleri ile dünya ünlü “Kalaşnikov” Holding el değişti. “Kommersant” gazetesi haberine göre, holdingin ana yönetim hisse paketi eski Ulaştırma Bakan Yardımcısı Alan Luşnikov”a geçti.

Luşnikov “Kalaşnikov” Holdingin yüzde 75 eksi bir hisse paketini kontrol eden OOO “TKH-İnvest” şirketini satınaldı. Kalan yüzde 25 artı bir hisse paketini “Rostek” Devlet Holdingi kontrol ediyor.

“Kalaşnikov”un silah dışında sivil amaçlı ürünleri arasında yakın gelecekte elektrikli araç üretimi planlanmaktadır.

Kaynak: rbg24.ru

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 09:23