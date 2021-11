Nevzat Aydın görevini devretti

Yemeksepeti'nde CEO’luk görevine 2011 yılında şirket ailesine katılan ve halen İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki’nin atandığı açıklandı.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamada, şirketin kurucularından biri olan ve bugünlere ulaşmasında en önemli pay sahibi Nevzat Aydın’ın gerçek bir vizyoner ve tutkulu bir lider olarak Yemeksepeti’nin 20 yılına damgasını vurduğu kaydedildi. Açıklamada, Aydın’ın liderliğinde Yemeksepeti’nin 2001 yılında kurulduğu küçük ofisten, bugün Türkiye’nin örnek alınan en önemli kurumlarından birine dönüştüğünün altı çizildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yemeksepeti bugün itibarıyla 10 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan, en küçük esnafından en büyük perakendecisine kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 60 binden fazla işletmenin büyümesine destek olan ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle milyonlarca insanın ihtiyaçlarına her an cevap veren bir yapıda faaliyetlerini sürdürmektedir. Yemeksepeti’nin bu ölçeğe ulaşırken, ilk günkü start-up ruhunu yitirmemiş olmasında ve her zaman çalışanını, iş ortaklarını ve müşterilerini faaliyetlerinin merkezinde tutan bir kurum kültürüne sahip olmasında Nevzat Aydın’ın rolü yadsınamaz. Yemeksepeti, Nevzat Aydın ve kurucularının ilk gün koyduğu ilkelere ve değerlere sadık kalarak, tüm paydaşları ve Türkiye için değer yaratarak büyümeye devam etme kararlılığındadır. Nevzat Aydın’dan bayrağı yine Yemeksepeti bünyesinden yetişen genç bir lider olan Mert Baki’nin alması bu kararlılığın en somut göstergesidir. Nevzat Aydın’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, Mert Baki’ye Yemeksepeti’nin gelecek yolculuğunda yürüteceği görevden dolayı başarılar diliyoruz.”

Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın ise kurucuları arasında bulunduğu Yemeksepeti’nin bugünkü konumundan ve başarılarından gurur duyduğunu belirterek, "Yemeksepeti her yıl istikrarlı büyümesini sürdüren ve sektöründe açık ara lider durumda olan bir şirket. Önümüzdeki dönemde yönetiminde daha farklı bir bakış açısının hakim olmasını istiyorum. Son dönemde mükemmel bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe, hem de Mert Baki’ye güvenim tam." açıklamasında bulundu.

Yemeksepeti’nin bundan sonraki başarılarını yakından takip edeceğini kaydeden Aydın, şunları aktardı:

"20 yılı aşkın Yemeksepeti serüvenim boyunca ben ve ekip arkadaşlarım gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Başarıları birlikte kutlarken, zorluklardan dersler çıkardık. Hiçbir zorluktan yılmadık ve tüm engelleri aşarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklandık. Yemeksepeti’nde herkes tarafından gıpta edilen bir kurum kültürü oluşturduk. İnovasyon kasları çok güçlü ve çevik bir organizasyon yarattığımıza ve Yemeksepeti’nin sağlıklı büyümesi için gerekli operasyonel mükemmeliyet platformunu oluşturduğumuza inanıyorum. Kişisel olarak hayatımın yeni döneminde aileme daha fazla ve kaliteli zaman ayırabilmeyi istiyorum. Ayrıca Yemeksepeti’nin liderliği bir bayrak yarışı, bayrağı benden devralacak, 10 yılı aşkın bir süredir çalışma arkadaşlığı yaptığım sevgili Mert Baki’ye yeni görevinde başarılar diliyorum."

Nevzat Aydın’dan CEO’luk görevini devralacak Mert Baki de yeni görevinin heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Yemeksepeti olarak bugün 25 milyondan fazla kullanıcımızın hem yemek hem de hızlı market ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılayan Türkiye’nin en büyük hızlı ticaret platformuyuz. Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak." ifadelerini kullandı.

Mert Baki

Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirdi. Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık’ta başlamış, ardından Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur. 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu. Son olarak İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti’nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki evli ve ikiz çocuk babası.