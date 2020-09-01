Normal çalışma saatlerine dönen yerler desteklenecek

Hükümet, istihdamı koruyan hamlelerine devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2 ay daha uzatılırken, normal çalışma saatlerine dönen işyerlerine de destek verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı.

Temmuz'da 1 milyon 595 bin 467 kişi ödenekten yararlanmaya devam etti. 1 milyon 981 bin 338 çalışan için işverenler normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma talebinde bulunmadı" dedi.

Normale dönen işçinin primlerini devlet ödüyor.