Önce bindir, sonra indir

11.11 olarak bilinen ve dünyada dev indirimlerin yapıldığı Bekarlar Günü Türkiye'de yine önce bindirim sonra indirim yarışına sahne oldu. Ay başından beri gerek SMS, gerek mail gerekse TV reklamlarıyla alışverişe davet edilen tüketici ise, fırsatçı satıcının kurbanı olmaktan kurtulamadı.

FİYATLARI ŞİŞİRDİLER

Bu mağduriyeti gözler önüne sermek için 8.11 2020 Pazar günü yaygın e-ticaret sitelerinden fiyatlarını aldığımız ürünlere, 11.11 günü yeniden baktık.

Bazı satıcılar yüzde 2-3 indirim yaptıkları ürünlerde ilk fiyatı yüksek gösterip yüzde 50 indirim yaptığı algısı yaratırken, bazı firmalar ise bırakın indirimi, zam yaptıkları ürünleri dahi ilk fiyat üzerinden indirimli göstererek satış yaptı.

Örneğin bir döküm tava pazar günü sitelerde 119.90 liraya satışa sunulurken dün ürünün sitelerdeki satış fiyatı 109 liraydı. Yani yüzde 9'luk bir indirim söz konusu. Ancak sitede satıcı firma ürünü 198 liradan gösterip yüzde 44'lük bir indirim algısı yaratmış.

Yine pazar günü 414 liradan satışa sunulan bir Türk kahvesi makinesi 11.11'de aynı sitede 446 liradan satışa sunulmuş. Normalde bu üründe indirim değil zam var ancak ilk fiyat olarak rakam 667 lira gösterildiği için sanki firma yüzde 30'u aşan bir indirim yapmış gibi bir yanıltma yapılmış.

Benzer şekilde bir erkek parfümü pazar günü 399 TL'den sitede satıştayken 11.11'de 764 liradan 379.05 liraya düşmüş gibi gösterilmiş. Sitedeki ilgili satıcı fiyatın üzerine de yüzde 50 indirim etiketi koymuş. Halbuki gerçekte yapılan indirim oranı sadece yüzde 5.

İndirim kampanyası düzenleyen e-ticaret platformlarına girip uzun zamandır takip ettiği ürünün fiyatının ne olduğunu merak eden tüketiciler rakamların önce yükseltilip kampanya kapsamında indirildiğini görünce tepki gösterdi.

11.11 indirim kampanyası nedeniyle internetten alışveriş yaptığını belirten tüketici Aynur Sağlam, "Spor bir ayakkabı alacaktım. Kasım başında ayakkabı yaklaşık 600 liraydı. 11.11 tarihinde aynı ürüne girip baktığımda indirimli rakamın 770 lira olduğunu gördüm. Satıcı da üzerine yüzde 22 indirimli ibaresi koymuştu. Resmen bizi kandırıyorlar" diye veryansın etti.

ÖNCESİNDE FİYAT ARAŞTIRMASI YAPIN

E-Ticaret sitesi yetkilileri satıcının belirlediği fiyata sitenin müdahale edemediğini belirtiyor. Ancak önümüzde Black Friday ve Siber Pazartesi gibi iki indirim kampanyası daha var.

Dolayısıyla tüketici dernekleri vatandaşı uyarıyor: "İhtiyaç fazlası hiçbir alışverişi yapmayın.

Alacağınız ürünün indirim öncesi fiyatını araştırın, bir kenara not alın.

Satıcı firmalarla ilgili gerekli araştırmaları yapın. Ürünle ve fiyatla ilgili yorumları okuyup karar verin."

Pınar Çelik/Sabah