ÖTV artışından hangi model otomobiller etkilenecek: Hangilerinin fiyatı düştü, hangilerinin arttı?

Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah ve oranlarındaki değişikliklere göre; 1600cc motor hacminin altındaki otomobillerde vergi matrahında alt sınır 70 bin liradan 85 bin liraya yükseltildi. 1600cc, üzerindeki araçların ÖTV oranı ise artırıldı.

Otomobil satışlarında uygulanan ÖTV oranlarında ve ÖTV matrahında yapılan değişikliği yorumlayan otomotiv sektörü temsilcileri, değişikliğin yerli araçların giriş versiyonlarına olumlu, kalanlara olumsuz etki edeceğini belirtmişti. Ancak sektör yetkililerine göre, düşük vergi diliminde kalacak modeller 'son derece kısıtlı' kalacak.

Yeni ÖTV düzenlemesinin otomobil markalarının modellerine ne derece etki edeceği nasıl gelecek günlerde yayınlanan yeni fiyat listeleriyle ortaya çıkacak.

Sözcü’de yer alan habere göre, ÖTV düzenlemesiyle fiyatlardaki tahmini değişiklikler şöyle gerçekleşecek:

Fiat Egea Sedan

Ağustos ayı başında Türkiye’de üretilen en popüler model olan Egea’nın Street 1.4 Fire 95 HP donanımında olan modelin fiyatı 125.900 TL iken bugün yeni ÖTV oranlarıyla birlikte yüzde 50’den yüzde 45’e düşen dilimde yer aldığından dolayı fiyatı 121 bin 500 TL’ye kadar gerileyecek.

Honda Civic Sedan

Türkiye’de üretimini gerçekleştiren bir diğer Japon marka olan Honda ise Civic Sedan modeliyle bu durumdan etkileniyor. 209 bin 600 TL etiket fiyatı olan 1.6 litrelik Elegance donanımlı otomatik vitesli Civic Sedan, 85 bin ile 130 bin TL arasında olan matrahsız fiyatıyla yüzde 50 olan ÖTV oranını yüzde 45 olarak düşürüyor. Bu da fiyatının ortalama olarak 203 bin TL seviyesine geri gelmesi anlamına geliyor.

Renault Clio

Türkiye’de üretilen ve en çok tercih edilen modeller arasında olan Clio’da da durum farklı değil. Otomobilin giriş seviyesi olan versiyonun başlangıç fiyatı 135 bin 900 TL idi. Bugünkü yeni ÖTV dilimiyle birlikte yaklaşık 130 bin TL seviyelerine gerileyecek.

Renault Megane

Fransız markanın bir diğer yerli üretim modeli olan Megane’da ise farklı bir durum söz konusu. Sedanın ÖTV artışında fiyatı artıyor. Otomobilin Icon donanımlı 1.5 litrelik dizel motorlu ve EDC otomatik şanzımanlı versiyonu Ağustos ayında 261.000 TL idi ve eski vergilendirmeye göre yüzde 60’lık dilimde yer alıyordu.

Şimdi ise otomobilin matrahsız fiyatı 130 bin TL’nin üzerine çıktığından dolayı yüzde 80’lik vergi dilimde yer alıyor. Belirtilen donanımda olan Megane sedanın fiyatı böylelikle 295 TL’nin üzerine çıkıyor.

Nissan Qashqai

Türkiye ve Avrupa’da en çok tercih edilen SUV modellerinden olan Qashqai de ÖTV artışından etkilenen modeller arasında. Otomobilin fiyatı 1.5 litre motorlu SKY donanımlı versiyon için 293 bin TL’den ortalama olarak 329 bin TL’ye yükselecek.

Volkswagen Passat

Türkiye’nin en çok satılan ithal otomobillerinden olan Passat’da fiyatlar artacak. Otomobilin giriş versiyonu olan 1.5 TSI ACT DSG Impression bu ayın başında 319 bin TL etiket fiyatına sahipti. ÖTV değişikliğinden önce yüzde 60’lık dilimde yer alan otomobil yenilenen düzenleme ile yüzde 80 oranında olan dilimde yer alacak. Passat’ın fiyatı 360 bin TL’nin üzerine çıkabilir.

Toyota Corolla

Markanın Türkiye’de ürettiği modellerinden biri olan Corolla’nın hibrit motorlu versiyonu da Türkiye’de üretiliyor. Hibrit motorlu ve tam donanımlı bir Corolla’nın Ağustos ayında fiyatı 275 bin TL’nin biraz üzerindeydi.

Yeni ÖTV ile birlikte ise dilimin değişmesi otomobile ödenecek tutarı 300 bin TL’nin üzerine çıkarıyor. Corolla Hibrit’in en donanımlı versiyonun fiyatı yeni oranlarla birlikte 310 bin TL civarında olması bekleniyor.

Buna rağmen Corolla’nın giriş modellerinden olan 1.6 motorlu Dream donanımlı versiyonunun fiyatı ise 173 bin 850 TL’den 162 bin 985 TL’ye gerileyecek. Bu model otomobilin matrahsız fiyatı yeni güncellemeyle birlikte bir alt dilime girecek.

En çok lüks araçlar etkilenecek

BMW’nin ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan 3 Serisi’nin eski fiyatı 491 bin TL iken yeni fiyatının 552 bin TL olacağı belirtiliyor.

Bir diğer Alman üretici olan Mercedes’in ise C Serisi’nin modeli 438 bin TL’den 492 bin 750 TL’ye çıkması bekleniyor.

Kaynak: patronlar dünyası