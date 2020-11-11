Rus oligark Turkcell hissesini satışa çıkardı

Rus oligark Mhail Fridman ve ortaklarına ait “Alfa-group” holdingine ait Türk telekomunikasyon operatörü Turkcell şirketin yüzde 5 hisse paketini satışa çıkartıldı.

Hızlı satış (bookbuilding ABB) yöntemi ile toplam 110 milyon Turkcell hissesi borsaya arzedildi. ABB organizatörleri arasında Goldman Sachs International ve Credit Suisse yer aldı. Satıcı rolünde LetterOne şirketin bünyesindeki – IMTIS Holding S.A.R.L. olacak. Satıştan sonra Turkcell’in hisse tplamında IMTIS’in payı yüzde 24,8’den yüzde 19,8’e kadar düşecek.

KAP’ta yer alan açıklamada, hisse başına satış fiyatı 15.25 lira, toplam işlem tutarı ise yaklaşık brüt 1.68 milyar lira olarak belirtildi.

Satışın tamamlanmasının ardından IMTIS Holdings’in Turkcell’deki doğrudan hissedarlığı %19.8 olacak.

Turkcell’in hissedarlarından Letterone’a ait IMTIS Holdings, 22 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere bir yıl boyunca Turkcell’deki %19.8 hissesini ise satmamayı taahhüt etti.

Kaynak: .interfax.ru