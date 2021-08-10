Binlerce çalışanı olan Saran Holding'in aşı olmayanları işten çıkaracağını açıklaması holdingi gündemin en üst sıralarına taşırken, birçok insan Saran Holding kimin, sahibi kimdir diye internette araştırma yapmaya başladı.

Aşı tartışmaları devam ederken bu konudaki gelişmelere her gün yenileri ekleniyor ve yeni bir kapanmadan yani işlerinin bozulmasından endişe eden iş dünyası aşıdan medet umuyor, bunun herkes için de zorunlu olması gerektiğine inanıyor.

Türkiye'de bu hususta ilk ciddi adımı bünyesinde S Sport ve Radyo Spor gibi kuruluşları bulunduran Saran Holding attı. Binlerce çalışanı olan holdingin patronu Sadettin Saran, çalışanlarına gönderdiği mektupta "tam kadro aşı" uygulamasına dikkati çekti ve 15 Eylül'e kadar aşı olmayanların işine son verileceğini duyurdu.

Gelin hep birlikte bu radikal karara imza atan holdingle ilgili bilgilere bir göz atalım.

Saran Holding kimin, ne zaman kuruldu?

Temelleri Sadettin Saran tarafından 1990'da İstanbul'da atılan Saran Holding, öncelikle medya olmak üzere yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık, savunma ve turizm sektörlerinde faaliyette bulunuyor. 33 şirketin bağlı olduğu holdingin 3 bin 500'den fazla çalışanı olduğu biliniyor.

Ülkemizdeki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin yarıdan fazlasının yayın haklarına sahip olan Saran Group, uluslararası medya ve yayın ürünleri pazarlaması sektöründe küresel ölçekte tanınıyor ve bu alandaki ilk 5 içerisinde bulunuyor.

Holding, İngiltere Premier Ligi, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC, WWE, MotoGP, Diamond League, ATP500, NCAA Basketbol, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, FIBA Eurobasket 2021 Grup Eleme Maçları, 7 Days Eurocup, FIBA Şampiyonlar Ligi gibi dev spor organizasyonlarının yayın haklarını elinde bulunduruyor.

Dev yapı, yerli ve yabancı pek çok spor müsabakasının yanı sıra birçok sinema, televizyon filmi ve dizilerin de Türkiye yayın haklarına sahiptir. Saran Medya, Warner Bros, Paramount, MGM, FOX, Dreamworks ve A&E Networks gibi stüdyoların da iş ortağı durumunda.

Ülkemizdeki S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları ile S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com, holding bünyesindedir. Ayrıca Amerikan helikopter üreticisi Bell Helicopter Textron’un Türkiye temsilciliğini yapan Saran, Split’teki Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav'ın da sahibidir.