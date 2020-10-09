Somali ve Türk firması 14 yıllık liman imtiyazını revize etti

Somali Liman ve Deniz Taşımacılığı Bakanı Mariam Aweis Jama, Somali Federal Hükümeti adına Mogadişu Limanı'nın Rehabilitasyonu ve İşletilmesi için Türkiye'den Albayrak Grubu ile 14 yıllık İmtiyaz Anlaşması imzaladı. Kısmen, Hükümetin şu anda tamamlanmış olan tüm hükümet imtiyaz anlaşmalarını gözden geçirme politikasına bir yanıt olarak, iki Taraf, Albayrak'ın limanı 2013 yılından beri işletmesinden sonra daha iddialı bir anlaşma üzerinde anlaştılar.

Yeni anlaşma şunları kapsıyor:

Albayrak tarafından limanın münhasır terminal operasyonlarının ve deniz hizmetlerinin revize edilmiş bir gelir paylaşımı düzenlemesi kapsamında sürdürülmesi;

liman varlıklarını korumak ve artan ticaret akışlarına yanıt vermek için beş yıllık, 50 milyon ABD Doları tutarında bir rehabilitasyon ve yatırım programı;

limanda verimliliği ve hızı artırmak ve nakliye hatları ve kargo sahipleri için hizmet kalitesini artırmak için son teknoloji bir terminal işletim sisteminin uygulanması;

Limanın çekiciliğini artırmak için uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin yanı sıra uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygunluk; ve sonunda,

Mogadişu Limanı'nın ilk beş yılın ötesinde uzun vadeli gelişimi için bir planlama ve onay süreci.

“Liman'ın geleceğini hem fiziki olarak hem de Hükümet için bir gelir kaynağı olarak güvence altına almak, Liman kullanıcılarının yararına standartları ve hizmet kalitesini iyileştirmek ve Somali'nin iyileştirirken sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğini göstermek için önemli bir adım attık. Hükümet tavizlerinin kalitesi ve şeffaflığı, ”diyor Başbakan Vekili Mehdi Muhammed Gulaid.



Somali'nin Türkiye Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed şunları ekliyor: “Türk ortaklarımızın geçmişte Liman'ı işletmede ve özellikle bu uzun ve oldukça kapsamlı müzakereler sırasında gösterdikleri iyi işbirliğini takdir ediyoruz. İki yıldan fazla bir süredir bazı alanlarda zorlu tartışmalar yaşadık, ancak artık ilerlemek için her iki tarafın çıkarlarını iyi dengeleyen yeni bir temel bulduğumuza ikna olduk. "

Maliye Bakanı Abdirahman Duale Beyle, “Liman gelirleri ve milli hazineye akan gümrük gelirleri, Hükümetin operasyonları açısından son derece önemlidir. Bu yüzden Liman'ın müşterilerine iyi hizmet verdiğinden emin olmalıyız. Yeni İmtiyaz Sözleşmesi ile bunu bugün Devletin gelirini koruyarak ve gelecekte genişleyerek gerçekleştirebildik. "

“Bakan Abdirahman ve ben sabahın erken saatlerine kadar son görüşmelere şahsen katıldık. Mogadişu Liman İdaresi Müdürü Ahmed Mahmud, müzakere ekibine liderlik etmek için mükemmel bir iş çıkardı ve sürecin bütünlüğünü her zaman sağladı. Kendisine ve ayrıca süreci Başbakanlık'tan çok etkili bir şekilde ele alan Sharmarke Mohamed Farah'a teşekkür etmek istiyorum.

Son olarak, Africa Enablers, İsviçre'den finans ve işlem danışmanları ekibimize, Inveni Portum, Almanya'dan teknik danışmanlar ve Clyde & Co, İngiltere'den hukuk danışmanlarından oluşan ekibimizi tebrik etmek isterim. Yıllar boyunca gerçek bir sebat gösterdiler ve bu süreçte bize rehberlik eden seçkin, yetkin ve eksiksiz bir iş ortaya koydular ”diyor Bakan Aweis.

Kaynak: radiodalsan.com

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 11:17