Starbucks Çin pazarına açılıyor

Yıllık satış geliri ile dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks Corp, Pekin'deki yenilenmiş amiral mağazasını yeniden açarak Çin pazarına olan bağlılığını ikiye katladı.

China Daily'nin bildirdiğine göre şirket yöneticileri, kahve zincirinin COVID-19 ile geçici bir gerileme olmasına rağmen bu mali yılın sonunda 500 yeni mağaza açma yolunda olduğunu söyledi .

Starbucks China Retail'in CEO'su ve yerel başkanı Leo Tsoi, salgının getirdiği zorluklara ve zorluklara rağmen firmanın Çin için uzun vadeli stratejisinin sağlam kaldığını söyledi.

Yedi yıl önce açılan Sanlitun, Çin anakarasındaki ilk kahve dükkanı zinciriydi. Kendine özgü rezerv kahvesini ve genç tüketiciler için modern kafe ve barları bir araya getiren Mixato Bar'ı tanıttı.

Çin'deki Starbucks, yerel topluluklarla olan bağlantılarını derinleştirmeyi amaçlayan yeni mağazalar ekleyerek ve outlet formatlarını çeşitlendirerek varlığını genişleterek mağaza içi deneyimini yeniliyor.

Şirket, geçtiğimiz hafta mobil uygulaması ve WeChat'te bir grup sipariş özelliğini tanıttı. Bu özellik, işyerlerindeki veya toplantı ve konferans salonlarındaki tüketici gruplarını hedefleyerek, tercihlerini özelleştirmelerine olanak tanıyarak toplu gönderileri daha hızlı ve daha kolay hale getirir.

Mayıs ayı sonunda Starbucks, bu yıl açılan 281'i dahil olmak üzere Çin anakarasında 4.400'den fazla mağazaya sahipti. Şimdiye kadar, Çin'deki mağazalarının yaklaşık yüzde 99'u açık ve kendi yerel topluluklarına hizmet veriyor; kahve dükkanlarının yaklaşık yüzde 90'ı pandemi öncesi moda geri dönüyor.

Şirket, pandemi nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde Çin'de yeni kahve dükkanlarını askıya aldı. Ancak Mart ayı sonunda mağaza geliştirme faaliyetleri yeniden başladı.

Nisan ve Haziran ayları arasında Çin'de yaklaşık 100 yeni mağaza açıldı, iki şehirdeki bazı ilk kafeler de dahil.

Haziran sonunda 15 Starbucks Now mağazası açılarak altı şehirde tüketicilere mobil teslim alma ve teslimat kolaylığı sağladı. Önümüzdeki aylarda şirket, birkaç ikinci kademe şehirde bu tür yenilikçi mağazalar açmayı planlıyor.

Nisan ayında Starbucks, ülkenin büyüyen teknoloji ortamından yararlanmak ve perakende deneyimini dijitalleştirmeye ve operasyonları kolaylaştırmaya devam etmek için yatırım şirketi Sequoia Capital China ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Aynı ay, şirket fabrika yenilikçileri Beyond Meat Inc ve Oatly ile Çin'deki mağazalarında yeni tesis bazlı seçenekler başlatmak için ortaklık kurdu.

Mart ayında, küresel kavurma ağını genişletmek ve daha fazla büyüme ve iş geliştirme için sağlam bir temel oluşturmak için Çin'de bir kahve inovasyon parkı kurma planları açıklandı.

Pazar araştırma şirketi Mintel Group Ltd tarafından Aralık 2019'da yayınlanan yerel kahve tüketim raporuna göre, yerel kahve pazarı 2019'da 42,6 milyar yuan'a (6,07 milyar $) ulaştı ve 2020'den itibaren yıllık% 15,6 büyümesi bekleniyor. 2024'e kadar.

Kaynak: Central Asia

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 11:14