Sultan Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor! 

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, liman inşaatı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanması hedefi olduğunu belirterek "Fiili tamamlama oranı yüzde 80'in üzerine çıktı. Çok büyük bir aksilik olmazsa Ulaştırma Bakanlığımız 29 Ekim gibi bir hedef koydu. Ama her hâlükârda biz yıl sonuna kadar Zonguldak Filyos limanının tamamlanacağını ve üst yapı yatırımları da yapılarak işletmecisinin tespit edileceğini bu yıl içinde umut ediyoruz" dedi.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Geçen Aralık ayında alt yapısının yüzde 90'ı tamamlanan Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak.

Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor.

Filyos Limanı inşaatı işinde kazıkların maniplasyonu, denize çakımı, üst yapıyla ilgili işler ve kronman betonu imalatları yapılması çalışmaları sürüyor. Liman inşaatının ilk etabında bin 345 adet toplam 54 bin metre kazık çakılması, üst yapı işleri dahilinde toplam 70 bin metreküp beton dökülmesi ve 100 metre uzunluğunda toplamda ise 18 bin metreküp kronman betonu dökülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.

İkinci etapta ise bin 44 adet kazık çakılması, üst yapı işleri dahilinde toplam 75 bin metreküp beton dökülmesi ve 2 bin 450 metre uzunluğunda toplam 50 bin metreküp kronman betonu dökülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Liman inşaatı projesinin 2021 yılı Şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Patronlar dünyası