TMSF'den fabrika satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) internet sitesinde yer alan ilana göre, Osmaniye ili, Toprakkale ilçesi 120 ada, 4 parsel, N36D23D1B pafta, 113.092,21 m2 arsa paylı 1 katlı betonarme fabrika binası, üretim alanı, idari bina ve işçi barındırma alanından oluşan fabrika binası ve arazisi ile bazı menkuller 102,5 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı.

Satış ihalesine katılabilmek için 10,25 milyon lira tutarındaki teminatın yatırılması gerekiyor.

Teklifler Şirket veya TMSF’den temin edilebilecek olan “Şartname, Teklif ve Taahhütname Formu”na uygun şekilde 24.08.2020 tarihinde en geç saat 17.00'ye kadar teslim edilecek. İhale 25.08.2020 günü saat 14.30’da yapılacak.