Türkiye, dünyadaki üretimin yüzde 50’sini karşılayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Varank’ın açıklamalarından satır başları:
Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacak.
Üretimin yüzde 90’ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60’ın üzerinde.
2030’da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa’da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz.
Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi Batarya Üretim Merkezi haline getirmek istiyoruz.
Kaynak: AA