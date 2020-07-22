Türkiye’nin Martı’sı yurtdışında da uçacak

Elektrikli scooter kiralama girişimi olan Martı, 25 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Söz konusu yatırımın kimler tarafından yapıldığı ve şirketin değerlemesi ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bugüne kadar 212 ve Wamda Capital'dan yatırım alan Martı, 2018 yılında kurulmuş ve ilk olarak 2019 yılının Mart ayında kullanıma sunulmuştu.

Geçen hafta Ulaştırma Bakanı'nın 'yasal düzenleme gelecek' sözleriyle gündemde olan Martı, şu açıklamayı yaptı: "Martı ailesi olarak, yerli ve milli bir teknoloji şirketi olmanın verdiği güç ile yolumuza devam ediyor, çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Önümüzdeki 3 yıl içinde milyarlarca dolarlık değer yaratacağız

Kurulduğumuz 2018 yılından bu yana aldığımız yerli ve yabancı yatırımlara ek olarak; 2020 yılı içerisinde tamamladığımız tur ile 25 milyon dolar daha yatırım aldığımızı büyük bir şevk ile paylaşmak isteriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının milli teknoloji hamlesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mikromobilite’ye gösterdiği destek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ulaşım alanındaki dijital gelecek vizyonunu feyz alarak, Türkiye’nin alanımızdaki en büyük ölçekli yatırım turlarını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir Turcorn olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Amacımız Türkiye’nin Martı’sını yurtdışında da uçurmak

Endonezya’nın Gojek’i, Çin’in Didi’si gibi Türkiye’nin teknoloji devi: Martı olmak en büyük hedefimiz. Ülkemizde mobilite sektörünü kalkındırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve çevreye duyarlı çözümler sunmak, yurtdışına örnek olmak ve önümüzdeki 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada bize destek olan tüm büyükşehirlerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Global teknoloji dünyasında ülkemizi onurla temsil ettiğimiz bu yolda, 1000’e yakın çalışanımız ile bizi pandemiye rağmen yalnız bırakmayan 3 milyon kullanıcımıza hep en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz."

Kaynak: Patronlar dünyası