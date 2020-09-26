Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Rusya’da tescillendi

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG, Rusya’da tescillendi. Rusya Patent Kurumu, TOGG’un tescil edildiğini açıkladı.

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Türkiye’deki ilk ulusal elektrikli otomobil projesidir. Elektrikli araçların prototipleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2019 Aralık ayında tanıtıldı.

Rusya’ya satılabilir

TOGG yerli otomobilleri 2022 yılında piyasaya sürecek. Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretilecek. İlk etapta Suv aracının satışa sürülmesi bekleniyor. Rusya’ya ve yurtdışında ne zaman satışa çıkılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: gazetemru.com