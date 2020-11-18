Türkler Libya’ya çıkarma yapıyor

Türkiye'nin desteğiyle siyasi birliğini kurma yolunda önemli adımlar atan Libya, sağlanan çatışmasızlık dönemi nedeniyle Türk yatırımcılarının gözdesi oluyor.

Libya, Nijer, Çad, Sudan, Tunus, Cezayir ve Mısır'la birlikte 150 milyon nüfuslu bir pazara hitap ediyor. Bu nedenle de Türk işadamları tekstilden inşaata, altyapı projelerinden petrokimya tesislerine kadar her alanda yatırım için kolları sıvadı.

Libya da yatırım değeri 16 milyar doları bulan 184 projeyi başlatmak için karar aldı. Üstelik bu projelerin birçoğunu da Türk firmalarına verileceği söyleniyor. DEİK Türk-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya ile yapılan iyi niyet anlaşması sonrası Türkiye'nin büyük altyapı müteahhitlerinin bu ülkede araştırmalar yapmaya başladığını belirtti.



33 yıldır Libya'ya ihracat yapan Karanfil Grup'un da petrokimya ve demir-çelik tesisi kurmayı planladığını belirten Karanfil, "Afrika'ya açılmak için bir lojistik merkezinin kurulmasını da bekliyoruz" dedi. Kendilerinin Libya'da inşaat malzemeleri sektöründe de yatırım yapma planları olduğunu söyleyen Karanfil, "Beton blok imalatı için de harekete geçmeyi planlıyoruz. Libya'da istikrarın oluşması halinde yatırım kalemlerimize savunma sanayi sektörünü de eklemeyi planlıyoruz" dedi.

BANKALAR ŞUBE AÇABİLİR

Libya'ya mal gönderme ya da tahsilat gibi sorunlarının olmadığını ancak işlerin artması için Türk bankalarının da bu ülkede şube açmaları gerektiğini söyleyen Karanfil, "Halen muhabir bankalar kanalıyla yapılan işlemlerin Türk bankaları üzerinden yapılması durumunda potansiyelin de önemli oranda artacak" dedi.

YAPI MALZEMESİNDE FIRSAT



ASKON heyeti de bu ülkeyi ziyaret ederek görüşmeler yaptı. Bingazi Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Muhammed İksuda, Türk girişimcilerin Libya'ya yabancı olmadıklarını belirterek, "Burada birçok proje Türk müteahhitler tarafından yürütülüyor. İnşallah bundan sonra da öyle olacak" dedi.

İksuda, özellikle yapı malzemeleri konusunda ciddi bir alıcı durumunda olan Libya'da bugüne kadar Türk firmalarının gerçekleştirmiş oldukları projelerin değerinin 30 milyar dolara yaklaştığını belirtti.

İbrahim Acar/Sabah