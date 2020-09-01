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Türkşeker'in çiftçiye yaptığı ödemeler 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Türkşeker'in çiftçiye yaptığı ödemeler 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" dedi.

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