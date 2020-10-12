Yurt dışındaki vatandaşlar için tapu temsilcilikleri açıldı

Dünyada bir ilke imza atılarak potansiyeli yüksek ülkelerin önemli adreslerinde ‘tapu temsilcilikleri’ açılacak. İlk etapta 12 olarak öngörülen ataşe sayısının kademeli olarak uygulamaya göre artması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye’deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerini sağlayarak yabancı sermaye akışını hızlandıracak. Bu çerçevede Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü başta Türklerin yoğun yaşadığı ve Türkiye’den en fazla konut alan yabancıların ülkelerinde temsilcilik açmayı planlıyor. İlk etapta Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden birinde temsilcilik açılacak.

DÖVİZ GİRİŞİ ARTACAK

Açılacak temsilciliklerde Türk vatandaşlarına ve yabancılara yasal mevzuat hakkında bilgi verilirken, gayrimenkul alacaklara da danışmanlık yapılacak. Temsilcilikler aracılığı ile konut satışı, bununla birlikte de Türkiye’ye döviz girişi artacak. Türk ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Türkiye’de 2 milyonu aşan gayrimenkul stoku bulunuyor. Fazla gayrimenkul stokunun da eritilmesi hedefleniyor. Söz konusu adımın emlak sektörüne hareketlenme sağlaması da bekleniyor.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Teknoloji sayesinde tapu işlemi yaparken alıcı ve satıcının hatta gayrimenkulün aynı yerde olmalarına gerek olmadığını söyleyen Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, “Alıcı başka bir ülkede, satıcı başka ülkede, gayrimenkul de başka bir ülkede olabilir. Sene başında Almanya’da bulunan satıcı, Konya’daki gayrimenkulünü, Konya’da bulunan alıcıya satmak istedi.Biz de telekonferans yoluyla satış işlemini gerçekleştirdik. Bu uygulamanın dünyada örneği yok. Bu uygulamadan vatandaşımız da çok memnun. Pandemi döneminde insanların ülkeler arası seyahati ciddi sıkıntı. Bizim sistemimizle vatandaşlarımızın mekan ve ülke değiştirmeden alış satış işlemlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağladık” dedi.

12’DEN FAZLA TAPU TEMSİLCİLİĞİ

Tapu işlemleri için Almanya Berlin’de büyükelçilik bünyesinde aktif olarak hizmet veren, işlem yapan tapu temsilciliği olduğunu belirten Adlı, “Sadece bir temsilcilik yetmiyor. Geçen sene girişimlerimiz sonucunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile başka ülkelerde de temsilcilik açma yetkisi aldık. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile birtakım görüşmeler sonrasında ilk etapta 5 ülke, daha sonra 12 ülke hatta ihtiyaç olursa daha da fazla ülkeye temsilcilik açma ile ilgili prosedürümüzü tamamladık” ifadelerini kullandı.

TALEBE GÖRE PLANLANDI

Kadro tahsisi yapıldığı andan itibaren ilk etapta Almanya, Fransa, Belçika ve Azerbaycan’da temsilcilikler açacaklarını söyleyen Adlı, “Neden bu ülkeler seçildi? Dışişleri Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde orada yaşayan vatandaşlarımızın sayısı, talepleri ve o ülkede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların da ülkemizden taşınmaz talepleri doğrultusunda bunlar planlandı. Yani bu temsilciliklerimiz sadece Türk vatandaşlarımıza yönelik değil, yurt dışında yaşayan, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen veya taşınmaz almak isteyen yabancılara da hizmet verecek. Dolayısıyla ülkemizden taşınmaz almak isteyen yabancılarda bu temsilciliklerimize başvurarak bulundukları ülkeden işlemlerini yapabilecekler” diye konuştu.

TÜRKİYE BİRÇOK ÜLKE İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Türkiye’nin birçok ülke vatandaşı tarafından cazibe merkezi olarak görüldüğü için gayrimenkule olan talebin çok yoğun olduğunu söyleyen Adlı,“Biz de doğru bilgilendirme için “YourKeyTurkey” adında bir uygulamayı hayata geçirdik. Şu ana kadar 128 ülke vatandaşı bu portalı kullanıp Türkiye’deki yatırımlar veya gayrimenkuller ile ilgili bilgi edindi” diye konuştu.

Kaynak: Yasemin Asan / Yeni Şafak