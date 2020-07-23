Zarar gören esnafın Halkbank'tan aldıkları düşük faizli kredi borçları ertelendi

Resmi Gazete kararlarına göre yeni tip Koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarları ilgilendiren sevindirici karar geldi.



İlgili 2781 sayılı karara göre Covid-19 sebebi ile zarar gören esnaf ve sanatkarların Halkbank'tan aldıkları düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine dair karar yayımlandı.

İlgili karar şöyle:

Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE- 2 : Bu karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarların yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı Bölge birliklerine ortak olan esnek ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihinde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlardan, 1 Temmuz 2020- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile itfa edilmeyenler; başvuru şartı aramaksızın vadesi de taksit vadesinde hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden / taksit vadesinden/ hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirtilen taksit sayısı kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenir.