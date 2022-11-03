Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere hukuk, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, sosyoloji, bilgisayar mühendisliği, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, istatistik, İngilizce öğretmenliği, İngiliz dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun adaylar arasından sözlü sınavla toplam 40 kadroya atama yapılacak.

Adayların, 2021 ve 2022 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması gerekiyor.

Başvurular 7-18 Kasım arasında e-Devlet aracılığıyla Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, istenen belgeler, sınav tarihi ve diğer hususlara ilişkin bilgiler "www.aile.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.