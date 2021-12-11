Asgari ücret Erdoğan'la yapılacak toplantıdan sonra belli olacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı üç toplantıdan sonuç çıkmadı ve asgari ücretin belirlenmesi 13 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak toplantıya kaldı.

Asgari ücrete 2022 yılı için yapılacak zam konusunda işçi ve işveren sendikaları anlaşma sağlayamadı. Komisyon üyeleri önümüzdeki pazartesi günü Külliye'ye çıkacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan4a tüm rakamları sunacak. Ardından da asgari ücret zammı açıklanacak. Okan Müderrisoğlu, toplantıların perde arkasını yazdı ve "Asgari ücret 4 bin liranın altında kalmayacak" dedi.

TÜİK neden asgari ücret ve AGİ belirlemedi?

Bu yılki asgari ücret toplantılarında TÜİK asgari ücret şu kadar olsun ya da Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şu kadar olmalı" gibi bir rakam belirlemedi. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderissoğlu, TÜİK'in neden böyle bir yol tercih ettiğini yazdı. TÜİK'in üzerinde baskı kurulduğu için rakam belirlemediğini işaret eden Müderrisoğlu şunları yazdı:

TÜİK sadece 'en az 3.500 TL alt sınırından başlanmalı' dedi

"Üzerinde öylesine baskı kuruldu ve haksızlık yapıldı ki TÜİK, ister istemez geri planda ve teknik sınırlarda kalmayı tercih etti. Buna karşın, asgari ücreti tespit edecek komisyona gönderilen hesaplamada, en az 3.500 TL alt sınırından başlanmasına ilişkin formül dikkati çekiyor.

TİSK ve Türk-İş'in belirlediği rakamlar ne?

"Üzerinde öylesine baskı kuruldu ve haksızlık yapıldı ki TÜİK, ister istemez geri planda ve teknik sınırlarda kalmayı tercih etti. Buna karşın, asgari ücreti tespit edecek komisyona gönderilen hesaplamada, en az 3.500 TL alt sınırından başlanmasına ilişkin formül dikkati çekiyor.

TİSK ve Türk-İş'in belirlediği rakamlar ne?

"TİSK bünyesinde, '3.250 TL yeter' , '3.500 TL'yi geçmeyin' diyenler, Boğaz'daki restoranda, bir masanın hesabı kadar tutarı işçisinden esirgemeye meyilli patronlar yok mu?" diye soran Müderrisoğlu, "Elbette var. Ancak, TİSK adına masaya oturan Burak Akkol'un tutumu hakk"ında, Türk-İş'in değerlendirmesi -şaşırtıcı ama gerçek- pozitif." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah