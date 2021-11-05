"Asgari ücret meselesi gündemden düşecek"

Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.

Bilgin, "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz, rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda da "Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bilgin, sözleşmeli kamu personeli ile ilgili, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" bilgisini paylaştı.