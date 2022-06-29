Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Yapılacak zamda verilecek destekler de belirleyici olacak.

Toplantı saat 14:00'te başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı asgari ücrete ilk kez aram zam yapılacağını açıklamıştı. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00 için toplantıya çağrıldı. Masada Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri var. Alınacak kararlar içinse oy çokluğu aranacak. Komisyonun amacı bugün itibarıyla çalışmaları tamamlayıp, rakamı belirlemek yönünde. Şu an itibarıyla asgari ücret, aralık ayında yapılan yüzde 50 zam sonrası 4 bin 253 TL olarak uygulanıyor.

Asgari ücret zammı için işçi ne istiyor?

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş'in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması.

Asgari ücret zammı için patronlar ne istiyor?

Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş'le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.

6 aylık enflasyon beklentisine göre asgari ücret ne kadar olacak?

Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.75 oldu. 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 5 bin 986,66 kuruş, kesintiler toplamı da bin 56 lirayı buluyor.

En düşük tahmin: Asgari ücret 5 bin 104 lira olacak

Asgari ücret için komisyon yüzde 20 civarında bir artışa onay verirse, net asgari ücret 5 bin 104 TL'ye çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti de 7 bin 56 TL olacak.

Asgari ücrete yapılacak yüzde 30'luk bir artışta ise asgari ücret 5 bin 529 TL'ye çıkacak. Böyle bir senaryoda işverene maliyet de 7 bin 643 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 25'lik zamla 5.316 lira, yüzde 30'luk zamma göre de 5.529 lira, yüzde 35'lik artışla 5.741 lira, yüzde 40 artışla 5.954 lira olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yenilenecek.

Asgari ücrete artış için destekler de masada...

Asgari ücrette yapılacak artış için bir takım desteklerin de masada olduğu belirtiliyor. Tartışılan desteklerin başında da SGK işçi primlerinin bir kısmının Hazine tarafından üstlenilmesi bulunuyor. SGK primi işçi payı şu anda yüzde 14 olarak uygulanıyor ve 700 TL'ye denk düşüyor. Bu primin bir bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesi durumunda ücretlerde otomatikman artış olacak.

Ancak bu desteğin süresinin önemli olduğu belirtiliyor. Eğer 6 aylık bir geçici destek olursa, sene başında asgari ücret tutarında bir azalma olabileceği, bu nedenle süre kısıtının da dikkate alınması gerektiği kaydediliyor. Asgari ücret için verilecek destek türünde uzlaşmaya varılırsa, Meclis kapanmadan yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor.