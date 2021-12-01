Asgari ücret zammı için konuşulan 3 senaryo

Bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti aralık ayının sonunu beklenmeden hızlı bir şekilde belirleyebileceği ifade ediliyor. İşte 2022 asgari ücret zammı için öne çıkan beklentiler!

Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için toplanıyor. Son dakika asgari ücret haberine göre; İşçi sendikaları ortak açıklama yaparak, ücretlilerde damga vergisinin kaldırılmasını, asgari ücret sonrası ilk vergi basamağında oranın yüzde 10 olmasını istedi. Öte yandan her yıl 4 toplantı sonucu belirlenen asgari ücret zammı bu yıl daha erken sonuçlanabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını da Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

ASGARİ ÜCRETTE NE KADAR VERGİ KESİLİYOR?

Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL. Taraflar ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını istiyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET MARATONU BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yeni asgari ücreti aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edebileceği belirtiliyor.Asgari ücret yüzde 24 artarsa 3.500 TL'ye çıkacak. Yüzde 33 zamlanırsa 3.750 TL olacak. Asgari ücretin 4.000 TL olması için ise yüzde 40'ın üzerinde zam yapılması gerekiyor.

SENDİKALARDAN ORTAK AGİ VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ toplantı öncesinde yaptığı ortak açıklamada "2022'de geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir" görüşünü paylaştı.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Bilgin kamu personelinin emekli olduktan sonra ücret ve hayat tarzında yaşadığı kayıpların ciddi bir sorun olduğunu belirterek, konuyla ilgili diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıkladı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş.

Kaynak: Sabah