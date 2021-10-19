Asgari ücrete yüzde 25 zam bekleniyor

Asgari ücretli çalışanlar geçen yıl yüzde 21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor ve ay sonunda nihai kararını açıklıyor. Görüşmelerde enflasyon belirleyici rol oynayacak. Aralık ayında açıklanması beklenen yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

Enflasyon oranı eylül ayında yüzde 19,58'e çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücret, en az 3.390 liraya yükselecek. Ortalama yüzde 20 olan enflasyon oranına 5 puanlık refah payı eklenip, yüzde 25 zam yapılması halinde ise yeni asgari ücret 3.550 lira civarında olacak.

Kasım 2020'de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle yılın son günlerinde yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

Her biri yasa gereği beş işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirliyor. Türk-İş bu komisyonda işçi tarafını temsil ederken, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TİSK, işveren tarafı adına masaya oturuyor.

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