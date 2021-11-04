Asgari ücrette detaylar netleşiyor

2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor. 4 kez toplanan komisyon nihai kararını açıklıyor. Görüşmelere az bir süre kala asgari ücret zammına ilişkin tahminler de dile getirilmeye başlandı. Görüşmelerde enflasyon belirleyici rol oynayacak.

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 18,4 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacak. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 25 civarında olacağını gösteriyor.

Yüzde 25'lik zamma göre 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.750 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Her biri yasa gereği beş işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirliyor. Türk-İş bu komisyonda işçi tarafını temsil ederken, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TİSK, işveren tarafı adına masaya oturuyor.

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