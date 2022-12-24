Bakan Bilgin'den 'EYT' düzenlemesiyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yapılan çalışmaların son durumu hakkında açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarda son duruma ilişkin konuştu. "Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek" dedi.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti;

Emeklilikte yaşa takılanlar deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanları kastediyoruz. Bir de bunların bazı istisnaları var. 99'dan önce işe girmemişse ne kadar borçlanırsan borçlan olmaz. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek.

Bu aralıka kadar yaklaşık her ay değişiyor bu rakam biliyorsunuz. Bir milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyon civarında veya 2 milyonu biaz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı bu eğer hiç bir yaş sınırı olmazsa bunlar giriyor. Toplamda 5 milyon 700 bin civarı.

Bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz biz bunu. Aralık sonuna kadar bitirebilirsek bu ay içinde bitiremezsek Ocakta.