Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Dengeler Değişiyor! İşte Detaylar...

Kamu sigorta şirketlerinin Varlık Fonu çatısı altında birleşmesi sekiz ay gibi kısa sürede tamamlandı. Sigorta şirketleri Türkiye Sigorta Anonim Şirketi adı altında, emeklilik ve hayat şirketleri ise Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleştiler. Peki, hem sigorta hem de BES pazarında dengeler nasıl değişecek?



Kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşme süreci tamamlandı ve bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımı ile düzenlenecek toplantıda kamuoyuna açıklanacak.



2019’un aralık ayında kamu bankalarının sahibi olduğu sigorta şirketleri Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta ile hayat ve emeklilikte faaliyet gösteren Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik’in TVF çatısı altında birleştirilmesine karar verildi. Buna göre TVF’nin altında biri sigortada, diğeri hayat ve emeklilik olmak üzere iki ayrı şirket kurulacaktı. Bu yılın nisan ayında, TVF Finansal Yatırımlar, kamuya ait altı şirketi 6.54 milyar liraya satın aldı; ardından birleşme sürecini başlattı.

İlk olarak da Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta, Güneş Sigorta bünyesinde birleşti; Güneş Sigorta’nın ismi de Türkiye Sigorta Anonim Şirketi olarak değişti. Ardından da kamuya ait hayat ve emeklilik şirketlerinin birleşmesine geçildi ve 24 Ağustos tarihi itibariyle Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik; Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adı altında birleşti.

.

Böylece sekiz ay gibi kısa bir sürede kamuya ait sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesi tamamlandı. TVF çatısı altında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi ve Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi olmak üzere iki ayrı şirket kuruldu. Bundan sonra artık Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Halk Hayat ve Emeklilik, Ziraat Hayat ve Emeklilik olmayacak; sigorta, hayat ve emeklilik pazarında kamu, yola iki ayrı şirketle devam edecek.

Birleşmeler sonrası ise gerek sigorta pazarında gerekse Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve hayat pazarında tüm dengeler değişecek. Birleşme öncesi kamu sigorta şirketleri kendi alanlarında ilk 10 şirket arasında yer alırken, birleşme sonrası kamu hem sigortada hem de BES’te pazarın hakimi konumuna geldi.

Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, sigorta pazarında dengeleri nasıl değiştirecek? Birleşme sonrası kurulan Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, sigorta pazarında ilk sıraya yerleşiyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni açıkladığı, 2020’nin Ocak-Temmuz dönemi verilerine göre; Güneş Sigorta, 2,2 milyar lira prim üretimi yüzde 5.77 pazar payı ile 62 şirket arasında 5. sırada, Ziraat Sigorta 1.9 milyar prim üretimi yüzde 5.14 pazar payı ile 6. sırada, Halk Sigorta ise bir milyar lira üretim, yüzde 2.18 pay ile 12. sırada yer alıyor.

Bu üç şirketin birleşmesi ile kurulan Türkiye Sigorta Anonim Şirketi, temmuz ayı verileri ile 5.2 milyar lira prim üretimi, yüzde 13.72 pay ile sigorta pazarında ilk sıraya yerleşiyor. Daha açık bir anlatımla, sigortacılıkta bir dev doğuyor ve kamu, sigorta pazarının hakimi konumuna geliyor. Özellikle de ticari ve sınai sigortalarda, devlet destekli tarım sigortasında ve mühendislik sigortalarında pazarı domine edecek konuma geliyor.

​

Türkiye Hayat ve Emeklilik de pazarda ilk sıraya yerleşerek, BES ile hayat sigortalarında dengeleri değiştirecek. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) açıkladığı 21 Ağustos tarihli verilere göre; pazarda faaliyet gösteren 18 emeklilik ve hayat şirketi arasında BES fon büyüklüğü açısından Vakıf Emeklilik ve Hayat 10.7 milyar lira ile 5. sırada, Ziraat Hayat ve Emeklilik 6 milyar lira ile 6. sırada, Halk Hayat ve Emeklilik de 6 milyar liralık fon büyüklüğü ile 7. sırada bulunuyor.



Birleşme sonrası Türkiye Hayat ve Emeklilik 1.8 milyon katılımcı sayısı ve 22.8 milyar lira fon büyüklüğü ile katılımcı sayısı açısından pazarda ilk sıraya, fon büyüklüğünde ise ikinci sıraya yerleşiyor. Buna göre de BES’te katılımcı sayısının yüzde 28’i, fon toplamının da yüzde 18.3’ü Türkiye Hayat ve Emeklilik’e ait. Tüm çalışanların BES’e girişine imkan sağlayan otomatik BES’te ise durum biraz daha farklı.



Otomatik BES’te pazarın ilk üç şirketi sırayla Ziraat Hayat ve Emeklilik, Halk Hayat ve Emeklilik, Vakıf Emeklilik. Bu durumda Türkiye Hayat ve Emeklilik 5.7 milyar lira fon büyüklüğü ve 2.3 milyon çalışan sayısı ile otomatik BES’te ilk sıraya oturmakla kalmıyor; fon büyüklüğünün yüzde 56.70’ine, çalışan sayısının da yüzde 36.72’sini yönetmiş oluyor. Birleşme ile Türkiye Hayat ve Emeklilik, hayat sigortaları pazarında 2.6 milyar lira üretim ile ilk sıraya oturuyor ve pazarın yüzde 30’una hakim oluyor.

Kaynak: Hürriyet / Doğan Noyan