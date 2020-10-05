Devlet korumasındaki 640 gencin ataması yapıldı

Bakanlık olarak, toplumun her kesimini ilgilendiren hayati konularda görev ve sorumluluklar taşıdıklarını ifade eden Selçuk, Türkiye nüfusunun tamamına her haneye ve her aileye çeşitli şekillerde dokunduklarını yapılan tüm düzenlemeleri sosyal koruma kalkanı altında şekillendirdiklerini dile getirdi.

Bakan Selçuk, çocuklara iyi bir gelecek hazırlamanın sosyal bir sorumluluktan öte vicdani ve ahlaki bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, "Hiçbir şey, yavrularımızın yüzündeki tebessüm kadar kıymetli ve mutluluk verici değildir. Çocuğun yüksek yararı ve uygun psikososyal ortamda gelişimi için Bakanlık olarak her türlü gayret ve çabayı dün olduğu gibi bugün de gösteriyoruz, yarın da göstereceğiz. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız, geleceğimiz. Her çocuğun anne, babası, ailesi yanında sağlıklı bir şekilde büyümesi, en iyi şartlarda eğitim görmesi ve çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı bir birey olarak yetişmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün sosyal koruma çalışmalarını aile odaklı olarak yürüttüklerini vurgulayan Selçuk, çocukların aileler yanında büyümeye devam etmelerini istediklerini, bunun mümkün olmadığı durumlarda da çocukların yanında olduklarını, çocuk evi veya çocuk evleri sitelerinde çocuklara hizmet vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

"Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 7 bin 627'ye çıktı"

Bakan Selçuk, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle kendi aileleri yanında 131 bini aşkın çocuğu desteklediklerini, okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanları sağlamak amacıyla da Okul Destek Projesi başlattıklarını anlattı.

Projenin, ilk etapta 23 ilde başladığını, Cumhurbaşkanlığı ilk 100 günlük icraat programı kapsamına alınarak, 81 ile yaygınlaştırıldığını aktaran Selçuk, bugüne kadar 16 bini aşkın çocuğun projeye dahil edildiğini bildirdi.

Kendi aileleri yanında bakılamayan çocukları koruyucu aile hizmeti ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırdıklarını belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 2 yılda yaptığımız özverili çalışmalarla koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 7 bin 627'ye, evlat edindirilmiş çocuk sayısı da 17 bin rakamının üstüne çıktı. Biz istiyoruz ki daha fazla çocuğumuz koruyucu ailelerin yanında olsun. Evlat edindirebilelim onları. Her çocuğun bir aile yanında büyümesini hedefliyoruz. Hangi nedenden ötürü olursa olsun, bu ülkede sahipsiz kalmış tek bir çocuğumuz yok, kimsesiz tek bir kişi yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değil. Biz devlet olarak bütün çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün itibarıyla yaklaşık 14 bin çocuğumuza, çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezi gibi kuruluşlarımızda hizmet etmekteyiz. Bizim artık yurt tipi kuruluşlarımız yok. Bütün çocuklarımıza aile ortamını aratmayacak şekilde çocuk evlerimizde, çocuk evleri sitelerimizde, çocuk destek merkezlerimizde hizmet vermekteyiz."

"774 gencimiz üniversitede öğrenim görüyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, devlet korumasındaki çocukların eğitim hayatlarının her aşamasında onları desteklemeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda 286 gencimiz ön lisans, 484 gencimiz lisans, 4 gencimiz yüksek lisans olmak üzere 774 gencimiz üniversitede öğrenim görüyor. Bu sene YKS sınav sonuçlarında sınava giren 650 çocuğumuzdan 292'si yüksek öğrenim programlarına yerleşti. Bunlardan ilk 100 bine giren 34 çocuğumuz başarıları ile bizleri gururlandırdı. Gelecek senelerde 100 bine giren çocuk sayımız daha da artacak. Ayrıca liseye giriş sınavlarında, koruma altında bulunan 30 çocuğumuz, SED ile ailesi yanında okul destek projesi ile desteklediğimiz 95 çocuğumuz yüzde 10'luk dilime girmeyi başardılar."

"Gördüğünüz riskli içerikleri bize bildirin, paylaşarak çoğaltmayın"

Bakan Selçuk, koruyucu, önleyici faaliyetlerin yanı sıra bir konuya daha önem verdiklerini vurgulayarak, "Çocuğa yönelik istismar, şiddet, ihmal gibi vakalara ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla 81 ilimizde uzman müdahale ekiplerimizi oluşturduk. Çocuklarımızı risklere karşı koruyabilmek ve zamanında müdahaleler yapabilmek amacıyla 81 ilimizde 174 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi kurduk." dedi.

Okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski olan veya suça yönelme riski bulunan çocukları tespit ettiklerine ve yakından ilgilenmeyi hedeflediklerini anlatan Selçuk, "Çocuğunun senin üzerinde hakkı var, Hadisi Şerifin yüklediği sorumlulukla, her biri biricik emanetler olan çocuklarımızın eğitim hayatında bulunmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün çocukları, gelişen dünyada dijital mecraların daha fazla olduğu dünyada onları dijital içeriklere karşı da koruyabilmeyi istediklerini ifade eden Selçuk, "Okumayı sevdirirken bir yandan da onları muzır neşriyattan da korumayı hedefliyoruz. 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listeleri oluşturulması projesini başlattık. Proje kapsamında, 2020 yılı eylül sonu itibarıyla 1040 kitabı inceledik. Uygun olanları da web sitemizde yayınlamaya devam ediyoruz. Bütün ailelere çağrıda bulunmak isterim. Bir kitaba dair çekinceleri varsa lütfen bize bildirsinler. Biz bu kitabı incelemeye alalım. Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz da artık daha etkin şekilde ailelerimizin desteği ile ilerlemekte." diye konuştu.

Bakan Selçuk, çocukları dijital mecralardan koruyabilmek için de dijital ortamlarda çocukların karşılaşacağı riskleri tespit edebilmek, onları bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Bakanlık bünyesinde Sosyal Medya Çalışma Grubunu kurduklarını söyledi. Sosyal Medya Çalışma Grubu olarak, bugüne kadar toplam 876 içeriğe müdahalede bulunduklarını bildiren Selçuk, "Bu içeriklere dair de bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gördüğünüz riskli içerikleri paylaşarak, retweet ederek, çoğaltarak aslında kötülükleri yaymış oluyoruz. Riskleri elemine etmek için bize iletsinler, bizler önleyebilelim." uyarısında bulundu.

"Çocukların istismar edildiği programlara karşı mücadelemiz devam edecek"

Medyada ve televizyonlarda çocuklara yönelik ihmal, istismar, şiddet içeren diziler, yayınlar, programlar bulunduğuna işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bunlara RTÜK olsun diğer ilgili kuruluşlarımızla beraber müdahale etmeye gayret ediyoruz. Hiçbir özgürlük, ifade ve yayın özgürlüğü de dahil olmak üzere, çocuk istismarına gerekçe ve kalkan olamaz. Çocuklarımızın istismarına hep beraber bir seferberlik ruhuyla mücadele etmeliyiz. Gerek internette gerekse diğer mecralarda olsun çocuklarımızın ihmal edildiği, şiddete uğradığı ya da istismar edildiği herhangi bir programa karşı mücadelemiz devam edecek.

Bu programları dizileri yapanların çoğunun çocuk koruma sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını görmekteyiz. Bu konuda program sahiplerini bilgilendirme yapmaya da hazırız. Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar kampanyası kapsamında, yürütülen faaliyetlerde 165 bini aşkın çocuk ve 18 bine aşkın aile bireyimize ulaştık."

Kurum bakımındaki 16-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ile yükseköğretime devam eden çocuklara da eğitimler vermeyi sürdürdüklerinin altını çizen Selçuk, "Yaşam Becerileri", "Çalışma Hayatı ve Hukuk" eğitimleri verdiklerini söyledi.

Selçuk, çocukların rol modellerle büyümelerini sağlamak için de yeni bir proje başlattıklarına işaret ederek, 12 ilde gönüllülük faaliyetleri kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği kurarak uygulamaya geçtiklerini, 394 rehber ve 394 çocuk ile 12 ilde gönüllülük çalışmaları kapsamında il koordinatörleri belirlediklerini aktardı.

Yılda bir kez yapılan devlet korumasından yararlanmış gençler için kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda 3 kez yaptıklarını dile getiren Selçuk, Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması ile de 4 bin 500'ü gencin istihdamını sağladıklarını bildirdi.

2002'den bugüne işe yerleştirilen gençlerin sayısının 33 bine yaklaştığının altını çizen Selçuk, "Bugün de 640 kişi tercih yapmış olup bu gençlerimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini gerçekleştireceğiz. Toplam hak sahibi sayımız 54 bine yaklaşmış olacak. Bakanlık olarak, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizle beraber çalışmaktayız. 450'ye yakın devlet koruması ve bakımı altında yetişmiş gencimizle çalışmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bugün ise bu yerleştirme töreninde ilkokul, ortaokul, ilköğretim seviyesinde lise seviyesinde ön lisans seviyesinde lisans seviyesinde birçok gencimiz var. 640 gencimizi kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, salonda bulunan ataması yapılacak gençlere de şöyle seslendi:

"Sizler hangi yaşta, konumda ve durumda olursanız olun, bizim evlatlarımızsınız. Sizinle hukukumuz, sizin belli bir yaşa gelmenizle kesilen bir hukuk değil. Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanınızda olacak. Sizlerin başarısı bizim başarımız, sizlerin mutluluğu, hepimizin mutluluğu. Bugün bu salonda yüzü gülen, mutlu çocuklar, özgüvenli, bilinçli gençler görüyorum. Sizlerin vatanına ve milletine bağlı, geleneklerine ve değerlerine sahip çıkan, yüksek ahlak sahibi bireyler olarak atanacağınız kurumlarda çalışacağınıza inanıyorum. Yarına bırakacağımız en büyük mirasımız, ülkenin geleceğinin teminatı sizlersiniz."

Zehra Zümrüt Selçuk, konuşmasının ardından devlet koruması altındaki 640 gencin ataması için butona bastı. Salonda bulunan ve ataması yapılan gençler, sahnede Bakan Selçuk ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA