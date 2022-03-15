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Diyanet kadın vaiz alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 265 kadın vaizin alınacağını duyurdu.

İşçi-Memur-Emekli 15.03.2022, 21:18
Diyanet kadın vaiz alacak

Alınacak vaizlerin dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmaları ve 2020'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almaları şartları aranacak.

Adaylar, 28 Mart-11 Nisan 2022 arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

#Diyanet İşleri Başkanlığı
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