Çok sayıda platformun ve kurumsal altyapının birbiriyle bağlantılı hale gelmesi, eskiden saatlerce kuyrukta bekleyerek yapılabilen işlemlerin şimdi çok kısa süre içinde ve herhangi bir kurum ya da kuruluşa gitmeden, yani zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkan tanıdı ve bu işlemlerden birinin de emeklilik başvurusu olmasıyla birlikte vatandaşlar e-devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır, sonuç ne zaman belli olur diye aramalar yaparak online emeklilik başvurusu hakkında bilgi sahibi olmaya başladı.

Prim gününü dolduran herkes e-devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapabiliyor ve yine aynı sistem üzerinden başvurusunun durumunu takip edebiliyor.

Eski usülü tercih edenler form doldurarak ve bu formları ya elden teslim ederek ya da postayla göndererek emeklilik başvurusu yaparken, teknolojiyle daha içli dışlı olanlar ve online platformları daha aktif kullananlar ise emekliliğe başvuru için e-devlet'i kullanıyor.

Tahsis Talep Formu, emeklilik başvurusu için olmazsa olmaz belgelerden biridir. Bu formun adı şimdi SGK Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi olmuştur. Elden başvuru için bu evrakın başvurucu tarafından bizzat doldurulması ve SGK'ya ulaştırılması gerekmektedir.

E-devlet üzerinden emeklilik başvurusu içinse öncelikle şartları sağlamak gerekiyor. Yani Bağ-Kur'lu kişilerin bütün prim borçlarını ödemesi, SGK'lıların ise işvereni tarafından çıkışının verilmesi şart. Online başvuru sonrasında istisnai bir durum ortaya çıkmaz ise SGK başka bir belge talep etmiyor.

Online emeklilik başvurusu için öncelikle TC kimlik numarası ve şifre vasıtasıyla e-devlet'e giriş yapılmalı. E-devlet şifresi cüzi bir ücret karşılığında PTT şubelerinden alınabiliyor.

E-devlet'e girdikten sonra ise arama kısmına "Sosyal Güvenlik Kurumu- Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" yazıp arattırmak gerekiyor. Ardından, yeni başvuru sekmesi açılarak hangi Tahsis Talep Türü için başvuru yapılacaksa onun seçilmesi gerekli.

Kullanıcıların normal emeklilik için "Yaşlılık Aylığı" seçeneğiyle devam etmeleri gerekiyor. Bunun sonrasında da SSK için 4/A SSK, Bağ- Kur için 4/B Bağ- Kur kısmı seçilerek başvuruya devam ediliyor.

Ardından, emekli aylığı hangi bankadan alınmak isteniyorsa o banka seçiliyor ve son olarak formda yer alan kısımlar eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan, iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğu kontrol edildikten ve gerekli belgeler tamamladıktan sonra "BAŞVUR" butonuna basılarak başvuru işlemi tamamlanmış oluyor.

E-devlet emeklilik başvurusu sonuç ne zaman belli olur?

Böylelikle başvuru işleme alınıyor. Online emeklilik başvuruları yine online bir şekilde e-devlet üzerinden takip ve kontrol edilebiliyor.

Öte yandan, normal emeklilik için seçilen "Yaşlılık Aylığı" başlıklı Tahsis Talep Türü dışında 9 farklı seçenek mevcut.

İş kazası sonucu çalışma gücünü en az yüzde 10 kaybedenlerin "Sürekli İş Görmezlik Geliri" seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Çalışma gücündeki kayıp oranı yüzde 60 ve üzerinde olanların ise "Malullük Aylığı" seçeneğiyle başvuruya devam etmesi gerekiyor. Bu şekilde başvuru yapacaklar için en az 1800 gün prim ve 10 yıllık sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

Emeklilik yaşı gelmiş ancak sigorta süresi ve prim günü eksik olanlar, "Yaşlılık Toptan Ödemesi" seçeneğiyle prim iadesinde bulunabiliyor.

"Ölüm Geliri" seçenğiyle iş kazası sonucu vefat eden veya sürekli iş görmezlik geliri alırken vefat eden kişinin ailesine ödeme yapılıyor.

Vefat eden kişinin aylığının aileye bağlanması için "Ölüm Aylığı" seçeneği işaretleniyor.

"Ölüm Toptan Ödemesi" seçeneğiyle de vefat eden kişinin prim ödemesinin toptan geri verilmesi sağlanıyor.

Çeyiz yardımı olarak da bilinen "Evlenme Ödeneği", kız çocuklarına veriliyor.

Vefat eden kişi emekli ise yardım ödemesi için "Cenaze Ödeneği" seçeneğiyle başvuru yapılıyor.

Son olarak prim iadesi alınan sürelerin borçlanılarak emeklilik gününden sayılması için "İhya Borçlanması" seçenğinin işaretlenmesi gerekiyor.

Emeklilik başvurusu ister elden isterse e-devlet üzerinden yapılsın, takibi SGK evrak takip sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru sonuçlanınca emekli maaşının ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı e-devlet vasıtasıyla öğrenilebiliyor.

SSK emeklilik başvurusunu sorgulamak için "4A" aylık bilgisi, Bağ-Kur emeklilik başvurusunu sorgulamak içinse "4B" aylık bilgisi yazarak arama yapılması gerekiyor. Emekli sandığı emeklilik başvurusu için de "4C" aylık bilgisi yazıp sorgulama yapmak gerekli.