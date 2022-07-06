Emekli bayram ikramiyeleri ödeniyor

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor. Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri dün başladı. 22-26 Temmuz tarihlerinde maaş alanlara ise ikramiyeleri bugün ödeniyor.

Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklilerinin de ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak.

Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri yarın yapılacak. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar devam edecek.

Daha önce 1100 lira olarak ödenen ikramiye bu bayramda da aynı miktarda hesaplara yatırılacak.