Emekli maaş farkı yarın ödenmeye başlıyor

Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 2,5 milyon kişinin temmuz ayı zam farkları yarın ödenmeye başlanacak.

Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar yarın hesaplara yatırılacak.

Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.

Toplamda 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak

Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.

Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.

Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.