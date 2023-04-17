Emekli maaşı neden eksik yattı veya yatan maaşlar eksik mi soruları merakla soruluyor. Emekli maaşlarına gelen zamlar, EYT ile ilgili yapılan düzenlemeler ve maaşlarının bağlanması, emekli ikramiyelerinin iki katına çıkarılması gibi son gelişmeler emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Ramazan bayramının yaklaşması nedeniyle de birçok emeklinin maaşı bayram öncesinden hesaplara yatmaya başladı. Maaşlar hesaplara yatınca da doğal olarak emekli ikramiyesi, yapılan zamlar ve EYT'lilerin ise hesaplamalar sonucu ortaya çıkan meblağlar yakından takip edildi. Bazı emekliler aldıkları maaşların eksik olduğunu düşünüyor. Peki, işin aslı nedir?

EMEKLİ MAAŞI NEDEN EKSİK YATTI?

Şimdi emekli maaşının eksik yattığını söyleyenler öncelikle bazı noktalarda yanlış hesaplama yaptığı için olabilir. Çünkü, yatan emekli maaşları 2023 yılının ocak ayında yapılan zamlar sonrasında ortaya çıkan meblağlardır. Maaşlarında farklılık olması gerekenler ise sadece maaşları 7500 liranın altında olan emeklilerdi. Maaşı 7500 liranın altında olan emeklilerin maaşları 7500 liranın üzerine çıktı.

Emekli maaşım neden eksik yattı sorusunu soran bir diğer grup ise emekli maaşı değil de "emekli aylığı" alan kesimlerdir. Bunlar, kendi maaşlarını değil eşlerinden ya da babalarından onlara kalan emekli maaşlarının "kendilerine kalan aylığını" alıyorlar. Emekli aylığı ile emekli maaşı arasında önemli bir fark var. Emekli aylığı alanların hesaplarına yatan miktarlar sadece kendilerine ait pay olduğu için 7500 TL'nin altında olabiliyor.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı.

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER NE ZAMAN ALACAK?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

300 BİNE YAKIN EYT'Lİ İLK MAAŞLARINI ALACAK

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almaya başladı.