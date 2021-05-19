Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği temmuz zammı ile ilgili detaylar netleşiyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli temmuz zammı için sadece iki adım kaldı.

Temmuzda, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini mayıs ayı için yüzde 1.27, haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı. Sabah'ın haberine göre; bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşlar hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek.

7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.