Emekli ve memurun alacağı olası zam belli oldu

Yasa gereği, her yılın ocak ve temmuz ayında iki kez artış gösteren memur ve emekli maaşlarının zam döneminin yaklaşmasıyla birlikte, emekli vatandaşlar da yüzde kaç oranında zam alacaklarını merak etmeye başladı.

OLASI ZAM ORANI YÜZDE 5,46

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 artış gösterdi. İlk 4 aylık verilere bakıldığı zaman, kümülatif yüzde 5.46 oldu.

Bu durum SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğuna işaret ediyor.