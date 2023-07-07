Emekli zammı EYT'lileri kapsıyor mu?

Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu.

Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Emekli Sandığı Bağ-kur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

Önerge, en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran, kurumlar vergisinde artış öngören torba yasa teklifine eklenecek.

Komisyonda görüşmeleri devam eden teklife önergeyle eklenecek.

Meclise sunulan torba yasada emeklilere ilişkin bir refah payı düzenlemesi yer almamış ve bu durum tepkiye neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti İl Başkanları toplantısında emekli maaşlarının yeniden düzenlemesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

Emekli zammı EYT'lileri kapsamıyor.

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