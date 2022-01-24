Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin ocak aşı maaş farkları, maaş aldıkları bankalarla PTT şubelerine gönderilecek.

Ödemeler 27 Ocak tarihinde yapılacak. Fark ödemesi toplam 3 milyar 648 milyon lirayı bulacak.

Harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ise maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde yapılacak.

59 bin kişiyi kapsayan ek ödemenin tutarı da 308 milyon lira. Harp ve vazife malulleri için ödeme tarihi de 27 Ocak olarak belirlendi.

NTV