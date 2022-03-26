Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında "Görüşmeler neticesinde böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." dedi

Asgari ücrete ikinci zam tartışmasında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum" sözleriyle hevesler kırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla tartışmalar yeniden başladı rakamlar konuşuluyor.

Nisan ayında işçi ve işveren tarafı ile bir araya gelecek olan hükümetin, Haziran ayında 850 TL ile bin 200 TL arasında bir zam yapmayı planladığı konuşuluyor.

Asgari ücrete ilave zammın yapılıp yapılmayacağı ile ilgili tartışmalar gündemde yer bulmaya devam ediyor. İktidar kurmayları ile Çalışma Bakanlığı arasında konu ile ilgili farklı açıklamalar yapılırken, Nisan ayında zam çalışmaları için iktidarın düğmeye basması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında "Görüşmeler neticesinde böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." dedi

Çalışma nisan ayında zam haziran ayında

Edinilen bilgilere göre, iktidar kurmayları, bakanlığın aksine asgari ücrete zam yapılması için yoğun bir trafik yürütüyor. Vatandaşın ekonomik kaygılarının öne çıktığı bu günlerde seçime yönelik bir hamle arayışında olan iktidar kurmayları, Külliye'yi de buna ikna ederek Nisan ayında hem işçi tarafı hem de işveren tarafı ile görüşmeler yaparak, ilave zammın Haziran ayında uygulanmasını istiyor. İstenilen rakamın ise 4 bin 500'ün üzerine çıkan açlık sınırı ve enflasyon rakamları göz önünde alınarak 850 TL'lik bir ilave zam ile 5 bin 100 TL olması planlanıyor. Ancak rakamın ekonomik göstergelerin değişimi ile 5 bin 100 TL'yi geçebileceği de belirtiliyor.