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Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor

Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi

Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor

Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri korona tedbirleri kapsamında öne çekildi. Ödemeler, yarından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
Haziran ayına ilişkin ödemeler, hafta başında başlayacak. İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri,  hak sahiplerinin T.C. Kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak.

T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.

IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 15:36
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