İl müftülüklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığında bazı atamalar yapıldı.
İşçi-Memur-Emekli 20.11.2021, 08:13 20.11.2021, 08:55
Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.
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