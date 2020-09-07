İŞKUR en az ilkokul mezunu bekçi alımı devam ediyor!

Türkiye İş Kurumu tarafından çeşitli özel sektör kurumları için bazı illerde bekçi alımı yapılıyor. Yayımlanan ilanlara göre, özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanlarına başvuru yapabilmek için en az ilköğretim mezunu olmak şartı gerekmektedir. Peki bekçi alımları hangi illerden yapılacak? İşte detaylar...

Hangi İllerde Bekçi Alımı Yapılıyor?

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların; İzmir, Konya, Gaziantep, Düzce, İstanbul, Bursa, Edirne, Bolu, Eskişehir, Amasya, Muş, Uşak, Şanlıurfa, İzmir, Elazığ, Adana, Mersin, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Sakarya ve Afyonkarahisar illerinde ikamet etmesi etmesi gerekiyor.

Başvuru Şartları Neler?

Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.

Bekçi Alımı Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Yaptırılır?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

Kaynak: Haber 7