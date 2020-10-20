İşsizlik ödeneğinde yeni yöntem

Önümüzdeki hafta Meclis’te görüşülmeye başlanacak kanun teklifi çalışma hayatıyla ilgili pek çok düzenleme içeriyor.

İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi, koronavirüsün etkisinin azaltılmasına yönelik hayata geçirilen kolaylaştırıcı şartlarla kısa çalışma ve fesih yasağı uygulamasının süresinin uzatılması gibi konularda düzenleme içeren kanun teklifi çalışma hayatında kalıcı değişiklikler de öngörüyor.

Bunlardan bir tanesi de işsizlik ödeneği alanların tekrar iş bulmasını teşvik etmek.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için işsiz kalmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak ve kanunun öngördüğü şekilde işten ayrılmış olmak gerekiyor. Kendi isteği ile işsiz kalanlar işsizlik ödeneği alamıyorlar.

Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik primi ödenmiş ise 6 ay, 900 gün işsizlik primi ödenmiş ise 8 ay, 1.080 gün prim ödenmiş ise 10 ay işsizlik ödeneği alınabiliyor. 10 ayın üzerinde işsizlik ödeneği ödenmiyor.

Kaynak: Patronlar dünyası