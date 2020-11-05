İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı

Ekim ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün gerçekleştirecek.
Ekim ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
Kaynak: AA